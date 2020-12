Christmas 2020: क्रिसमस पर टूरिस्टों को तोहफा, दार्जिलिंग में 25 दिसंबर से चलेगी ‘टॉय ट्रेन’

क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे Northeast Frontier Railway (NFR) ने पर्यटकों को क्रिसमस गिफ्ट दिया है. दरअसल, कोरोना की वजह से बंद पड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन (Toy Train) सेवा 25 दिसंबर (25 December) यानी क्रिसमस (Christmas) पर फिर से शुरू हो रही है. यह ट्रेन दार्जिलिंग और घूम स्टेशन (Darjeeling to Ghum station) के बीच चलेगी. बता दें कि कोरोना महामारी फैलने के बाद मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में टॉय ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया था.

Correction: Northeast Frontier Railway (NFR) to resume 'Toy Train Joy Ride' services w.e.f 25th December between Darjeeling to Ghum station. It was suspended due to #COVID19 pandemic in last week of March this year: Northeast Frontier Railway pic.twitter.com/AoRZ3uQ8mP