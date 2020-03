UP: ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए कंपनी के MD के खिलाफ दर्ज हो सकती है FIR, कंपनी से जुड़े 13 लोग मिले थे कोरोनावायस संक्रमित

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की एक कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है. नोएडा स्थित कंपनी के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ अपनी यात्रा का ब्योरा छिपाने के लिए यह कार्रवाई हो सकती है. इस कंपनी के कुल 13 लोग कोरोनावायस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे. जिले के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे पहले, शुक्रवार को भी नोएडा इलाके में कोरोनावायरस के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने कई जगहों को सील कर दिया.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) अनुराग भार्गव ने कहा, "कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) ने अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारियां छिपाई हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इनकी कंपनी के 13 लोग कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे." बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के अब तक 61 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा से हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं.

FIR to be registered against Managing Director of a company for hiding his travel history. 13 people from his company had tested positive for #Coronavirus: Gautam Buddh Nagar Chief Medical Officer, Anurag Bhargav