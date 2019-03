भगवा कपड़ा पहने हमलावरों ने लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरियों को पीटा, VIDEO भी बनाया

उत्तर प्रदेश में दो कश्मीरी लोगों पर दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े लोगों का कहर टूटा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले सड़क पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीर के दो विक्रेताओं पर बुधवार को एक राइट-विंग संगठन से जुड़ें लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया और उन्हें पीटा. राइट विंग के लोगों में से एक ने कश्मीरी के साथ मारपीट का एक वीडियो भी साझा किया. हालांकि, स्थानीय लोगों की मदद की वजह से दोनों कश्मीरी युवक को हमलावरों को चंगुल से बचाया गया.

बताया जा रहा है कि दक्षिण पंथी संगठन से जुड़े लोगों ने जिन दो कश्मीरियों को पीटा है, वे लोग कई सालों से लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं. बता दें कि इससे पहले पुलवामा हमले के बाद देश के कई कोनों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आईं थीं. जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए थे.

दरअसल, यह घटना बुधवार शाम 5 बजे हुई. ड्राई फ्रूट्स विक्रेताओं के साथ मारपीट करने वाले लोगों को मोबाइल से कैद किए गये वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कश्मीर से हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो हमलावर भगवा कपड़ा पहने हए हैं और वे कश्मीर विक्रेता को थपड़ और डंडे से मार रहे हैं. हालांकि, वहीं कुछ लोग बीच बचाव करने भी आ जाते हैं.

हालांकि, कई स्थानीय लोगों ने ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरियों को भगवाधारी हमलावरों से बचाया और उन्हें ऐसा करने से रोका. पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और एक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है.

हालांकि, मुख्य आरोपी, जो विश्व हिंदू दल का अध्यक्ष होने का दावा करता है, को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह फेसबुक पर पोस्ट अपडेट कर रहा है. हमले का वीडियो जो उसने फेसबुक पर साझा किया था उसे हटा लिया है.

Dear PM @narendramodi Sahib, this is what you had spoken against & yet it continues unabated. This is the state governed by your handpicked Chief Minister. Can we expect action in this case or do we file your concern & assurances as a jumla, meant to placate but nothing more? https://t.co/QyJKJ2i498