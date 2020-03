उत्तर प्रदेश: गंगा में नाव पलटने से 3 लड़कियां और 2 महिलाएं लापता, राहत और बचाव का काम जारी

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के महुजी गांव में नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है. नाव पलटने के कारण करीब 5 लोग लापता हो गए हैं. लापता होने वाले लोगों में तीन लड़कियां और दो महिलाएं शामिल हैं. हादसे के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम मौके पर रवाना हो गई है. जिला मजिस्ट्रेट एनएस चहल ने कहा, ' NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान जारी है.' रिपोर्ट्स के अनुसार धीना थाना क्षेत्र के महुजी गांव के पास यह हादसा हुआ है . लोग गाजीपुर की तरफ से नाव में सवार होकर चंदौली के गांव की तरफ लोग आ रहे थे. हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए NDRF और SDRF को तत्काल मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने मंडलायुक्त, वाराणसी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, चन्दौली को मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों में तेजी लाने हेतु भी निर्देशित किया है.

Chandauli: 5 persons including two women and three girls went missing after their boat capsized in the river in Mahuji village, last night. District Magistrate NS Chahal says,"National Disaster Response Force (NDRF) team is present at the spot and rescue operation is underway". pic.twitter.com/saXuuGD1Vx