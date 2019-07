बाइक सवार बदमाश ने कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप के स्टाफ से लूटे 2500 रुपये

अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप पर काम रहे शख्स से 2500 रुपये लूट लिए हैं. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि बाइक पर दो लोग सवार थे और उसमें से एक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाश ने जींस और टीशर्ट पहन रखी और सिर पर टोपी लगा रखी है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होगी.

#WATCH Aligarh: A bike-borne man loots Rs 2500, at gun point, from a petrol pump staff in Jawan area. Police say, "3 bike-borne men went there, one had a gun. They looted cash from the petrol pump staff. CCTV footage is being checked, case registered, case will be solved." (20.7) pic.twitter.com/gxhgb6ZCw4