बड़ौत पुलिस स्टेशन में PRD जवान औऱ होमगार्ड के बीच हुआ झगडा़, जमकर चले लात-घूंसे

बड़ौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडी चौकी में एक प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान और एक होमगार्ड के बीच शनिवार को झगड़ा हो गया. सर्किल ऑफिसर बड़ौत, आरके कुशवाहा: आरटीओ ने एक कार जब्त की थी, जिसे शनिवार को ही रिलीज किया गया था. कार होमगार्ड की निगरानी में थी. पीआरडी जवान ने कार को मंडी गेट पर रोक दिया, इस कारण उनके बीच झगड़ा हो गया. इन दोनों लोगों के बीच हुए इस झगड़े का वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH Baghpat: A fight broke out between a Prantiya Raksha Dal (PRD) jawan and a home guard in Mandi Chowki under Baraut police station, yesterday. pic.twitter.com/CrA1R4qb3G