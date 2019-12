छात्राओं को परेशान कर रहा था मनचला, महिला पुलिसकर्मी ने बीच सड़क बरसाए जूते, VIDEO वायरल

कानपुर के बिठूर में कथित रूप से लड़कियों को परेशान करने के लिए एक मनचले को महिला पुलिसकर्मी ने अच्छा सबक सिखाया. महिला पुलिसकर्मी ने लड़के की बीच सड़क पर जूते से जबरदस्त पिटाई की. लड़के को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये मामला मंगलवार का बताया जा रहा है. लड़के पर आरोप है कि वह स्कूल जा रही लड़कियों को परेशान कर रहा था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिस कर्मी ने जूता उतारा और लड़के के ऊपर बरसाना शुरु कर दिया. 33 सेकेंड की क्लिप में महिला पुलिसकर्मी ने लड़के को कुल 22 जूते मारे. महिला पुलिसकर्मी बेहद गुस्से में है और जूते मारते हुए कह रही है, ''क्या तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं है?"

#WATCH A woman constable thrashes a man for allegedly harassing girls on their way to school in Bithur area of Kanpur. (10.12.19) pic.twitter.com/avQpgk73Va