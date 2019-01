यूपी: गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर निकाला, सड़क पर बच्चे को दिया जन्म

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अस्पताल की लापरवाही सामने आई है. यूपी के जालौन में एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा. बताया जा रहा है कि अस्पताल से बाहर कर दिए जाने के बाद महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया. हालांकि, अभी तक अस्पताल के उस स्टाफ की पहचान नहीं हो पाई है, जिसने गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया.

जालौन के एसीएमओ डॉ. बीएम खर्रे ने कहा कि मुझे इस बात की सूचना मिली है कि गर्भवती महिला को नर्स स्टाफ द्वारा अस्पताल से जबरन बाहर कर दिया गया. मैंने जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी.

