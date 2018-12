VIDEO: दलित, मुसलमान के बाद हनुमान जी पर एक और जाति का ठप्पा, योगी के मंत्री ने कहा- वह जाट थे

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, मगर हनुमान जी को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दलित, मुसलमान से होते हुए अब भगवान हनुमान जी की एक और जाति का नेताओं ने पता लगा लिया है. अब हाल में जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक हनुमान जी जाट थे. दरअलस, योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का मानना है कि हनुमान जी जाट थे.

हनुमान जी को दलित बताने पर घमासान, अब वाराणसी में उनके जाति प्रमाणपत्र के लिए आया आवेदन

समाचार एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है, उसके मुताबिक, चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मेरा मानना है कि हनुमान जी जाट थे, क्योंकि किसी को भी परेशानी या फिर मुश्किल में पड़ा देखकर जाट किसी को जाने बिना भी बचाने के लिए कूद पड़ता है.'

#WATCH Uttar Pradesh Minister Chaudhary Lakshmi Narayan says ' I think Hanuman ji was a Jaat, because upon seeing someone being troubled a Jaat also jumps in even without knowing the issue or the people' pic.twitter.com/Scjme1PgCD