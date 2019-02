इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जा रहे अखिलश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, जानें क्या है मामला

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लखनऊ हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया है. बताया जा रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद कार्यक्रम में शिरकत करने की अखिलेश यादव को अनुमति नहीं दी है. यही वजह है कि लखनऊ पुलिस ने एयरपोर्ट पर उनके चार्टेड प्लेन को रोक दिया है. हालांकि, अभी साफ नहीं है कि अखिलेश यादव कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं.

इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया- एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतनी डर रही है कि मुझे लखनऊ हवाई-अड्डे पर रोका जा रहा है! उन्होंने आगे लिखा कि 'बिना किसी लिखित आदेश के मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया. पूछने पर भी स्थिति साफ करने में अधिकारी विफल रहे. छात्र संघ कार्यक्रम में जाने से रोकना का एक मात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी विचारों और आवाज को दबाना है.

उन्होंने आगे एक और ट्वीट किया और लिखा- मुझे बिना किसी लिखित आदेश के हवाई जहाज में चढ़ने से रोका गया. फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया. यह स्पष्ट है कि छात्र नेता के शपथ समारोह से सरकार कितनी भयभीत है. भाजपा जानती है कि हमारे महान देश के युवा अब इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

I was prevented from boarding the airplane without any written orders. Currently detained at Lucknow airport.



It is clear how frightened the govt is by the oath ceremony of a student leader. The BJP knows that youth of our great country will not tolerate this injustice anymore! pic.twitter.com/xtnpNWtQRd