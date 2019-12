भाजपा सरकार ‘ऐतिहासिक गिरावटों’ का कीर्तिमान बनाएगी: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार 'ऐतिहासिक गिरावटों' का कीर्तिमान स्थापित करके जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 'भाजपा की सरकार आज़ाद भारत के इतिहास में कई ‘ऐतिहासिक गिरावटों' का कीर्तिमान स्थापित करके जाएगी.' उन्होंने कहा, 'आर्थिक क्षेत्र में जीडीपी की गिरावट, सामाजिक क्षेत्र में सौहार्द की गिरावट, राजनीति में सत्ताधारियों की नैतिकता की गिरावट व मानसिक क्षेत्र में उम्मीदों की गिरावट.' उल्लेखनीय है कि कानून व्यवस्था और आर्थिक मोर्चे पर अखिलेश भाजपा सरकार को लगातार घेरते आए हैं.

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार पर बरसे अशोक गहलोत, बोले- सरकार पूरी तरह फेल

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट को लेकर मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह विफल करार देते हुए शनिवार को पूछा कि यह आर्थिक मंदी नहीं तो क्या है? गहलोत ने ट्वीट किया है, ''मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह गयी जो कि बीते छह साल में निचले स्तर पर है. लगातार पांचवीं तिमाही में इस तरह की गिरावट दर्ज की गयी है.'' गहलोत ने हैशटैग ''जीडीपी के बुरे दिन'' के साथ लिखा है, “अगर यह आर्थिक मंदी नहीं तो यह क्या है.”

उत्तर प्रदेश में 'मिड डे मील' में भ्रष्टाचार की तस्वीर, 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर 85 बच्चों को पिलाया!

India's #GDP growth rate for 2nd quarter of present financial year has fallen to 4.5%, which is the lowest in last 6 years. GVA growth has also dipped drastically.This is the 5th consecutive quarter to see such a fall. If this is not economic recession, then what is?#GDPkeBureDin