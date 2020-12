UP सरकार ने रोकी सपा की 'किसान यात्रा', धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में लिया

समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को किसान यात्रा के लिए रोकने की कड़ी निंदा की है. सपा ने कहा, "अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक समाजवादी संघर्षरत रहेंगे. ' किसान यात्रा ' को रोकने के लिए दमन की हर सीमा पार कर रही है सत्ता. किसानों की आवाज़ बुलंद करने निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष को असंवैधानिक तरीके से सीएम के आदेश पर रोके जाना घोर निंदनीय!"

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. वे (पुलिस) चाहे तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं. उन्होंने हमारी गाड़ियां रोकी हैं. हम पैदल जाएंगे."

Our workers have protested at several locations. They (Police) can put us in jail if they want. They've stopped our vehicles. We'll walk: SP chief Akhilesh Yadav



He is scheduled to visit Kannauj to stage a demonstration in support of farmers agitating against Centre's #FarmLawshttps://t.co/sFFAeMClzEpic.twitter.com/dXCK516hMm