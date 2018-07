अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, 'UP में न तो कानून बचा है न व्यवस्था'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आज यूपी में न तो कानून बचा है न व्यवस्था, हर तरफ दहशत का माहौल है. सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश की जनता बहुत डरी-सहमी है, प्रदेश ने ऐसा कुशासन व अराजकता का दौर पहले कभी नहीं देखा.यह भी पढ़ें : जब प्रशासन की नाक के नीचे हुई जेलों में गैंगवार और गई कैदियों की जान, ये हैं 5 चर्चित मामले अखिलेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर एक ट्वीट में लिखा है, 'आज यूपी में न तो कानून बचा है न व्यवस्था. हर तरफ दहशत का वातावरण है. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह जेल में भी हत्याएं कर रहे हैं. ये सरकार की विफलता है.'यह भी पढ़ें : 20 साल में 40 हत्याओं के आरोपी मुन्ना बजरंगी को एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने मारी थीं 11 गोलियां, 10 बड़ी बातें उधर, यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि सपा सरकार की तुलना में प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और प्रदेश भर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. सिंह ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जेलर, डिप्टी जेलर, हैड वार्डन और वार्डन को निलंबित कर दिया है तथा मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये हैं, जल्द ही इस घटना की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया जाएगा.

#WATCH Seema Singh, wife of Gangster Munna Bajrangi, says, "I want to tell UP CM Adityanath ji that my husband's life is in danger. A conspiracy is being hatched to kill him in a fake encounter." (29.06.18) pic.twitter.com/o2uCuePKJe