मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: BSP नेता ने दी धमकी- BJP विधायक का सिर लाने वाले को देंगे 50 लाख रुपये

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती (Mayawati) पर बीजेपी विधायक साधना सिंह (Sadhana Singh) द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. बसपा (BSP) समर्थक इस पूरे मामले में साधना सिंह (Sadhana Singh) बगैर किसी देरी की माफी की मांग कर रहे हैं. सोमवार को बसपा (BSP) समर्थक विजय यादव ने ऐलान किया कि अगर साधना सिंह माफी नहीं मांगती हैं तो उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है. यादव ने साधना सिंह (Sadhana Singh) का सिर कलम करने वाले 50 लाख रुपये इनाम स्वरूप देने की घोषणा भी की. विजय यादव ने कहा कि बहनजी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हम दुखी हैं. अगर बीजेपी (BSP) विधायक साधना सिहं (Sadhana Singh) माफी नहीं मांगती हैं तो हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और बसपा समर्थकों से पैसे इकट्ठा करके उस शख्स को 50 लाख रुपये देंगे जो साधना सिंह का सिर कलम करके लाएगा.

Vijay Yadav, Former BSP MLA: BJP MLA Sadhna Singh should seek apology from Behenji & women of the country, else we will protest. After collecting money from my supporters, I will give Rs 50 lakh to the person who will bring Sadhna Singh's head to me. pic.twitter.com/SpuueQghpK