सरयू के तट पर 3 लाख दीयों की रौशनी से जगमग हुई 'रामनगरी' अयोध्या, दीपोत्सव पर बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Ayodhya Deepostav 2018 enters Guinness Book of Record for lighting 3,01,152 earthen lamps, on the bank of River Sarayu. pic.twitter.com/HVZmKM63CU

अयोध्या में इस बार योगी सरकार की दिवाली सच में स्पेशल रही. दिवाली की पूर्व संध्या पर यानी छोटी दिवाली के दिन मंगलवार को सरयू नदी के तट पर एक साथ तीन लाख से ज्यादा दीये जलाकर अयोध्या में नया विश्व रिकार्ड बनाया गया. गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के आधिकारिक निर्णायक रिषि नाथ ने सरयू घाट पर दीपोत्सव के दौरान रिकार्ड बनाए जाने की घोषणा की. खास बात है कि इस दौरान साउथ कोरिया की प्रथम महिला भी जुंग सुक उपस्थित रहीं.उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सुक की मौजूदगी में रिषि नाथ ने कहा, ‘पांच मिनट तक एक साथ कुल 3,01,152 दीये जले. यह नया रिकार्ड है.' राम की पैडी के दोनों तरफ घाट पर कुल 3.35 लाख दीये जलाने का लक्ष्य तय किया गया था. नये रिकार्ड को ‘अदभुत' बताते हुए रिषि नाथ ने कहा, ‘इसने हरियाणा में 2016 में बनाये गए रिकार्ड को तोड़ दिया. वहां पर 1,50,009 दीये जलाए गए थे.'अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के साथ किम जुंग ने आरती भी किया. बता दें कि इस साल घाट के दोनों ओर राम की पैड़ी में करीब 3.35 लाख दीया जलाने का लक्ष्य था. पिछले साल 1.75 लाख दीये जलाए गए थे.

#WATCH: South Korean first lady Kim-Jung Sook and UP CM Yogi Adityanath perform 'Aarti' on banks of Sarayu river in Ayodhya. #diwalipic.twitter.com/OVSTaHVl6C