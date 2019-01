बुलंदशहर हिंसा: योगेश राज के बचाव में उतरा बजरंग दल, कहा- वह बेगुनाह है, हम उसकी कानूनी मदद करेंगे

बुलंदशहर हिंसा मामले में आखिरकार मुख्य आरोपी योगेश राज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. हालांकि, इस मामले ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं. क्योंकि योगेश राज को 30 दिन तक यूपी पुलिस नहीं ढूंढ पाई और आखिरकार बजरंग दल ने ही योगेश राज को पुलिस के हवाले किया. हालांकि, बजरंग दल का मानना है कि योगेश राज निर्दोष है और उसे कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा. बता दें कि 3 दिसंबर को गोकशी के शक में भड़की हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और सुमित की मौत हो गई थी.

बुलंदशहर हिंसा: चश्मदीद को क्राइम सीन पर ले गई पुलिस, कहा- जॉनी ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को घुटनों के बल बिठाया, प्रशांत ने मारी गोली

बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज की गिरफ्तारी पर बजरंग दल नेता प्रवीण भाटी ने कहा है, "वह निर्दोष है. हम उसे कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएंगे. जो भी उसके हित में होगा, वह करेंगे... हम सभी कुछ कोर्ट के सामने पेश करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वह सभी आरोपों से बरी हो जाएगा." बता दें कि प्रवीण भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं.

Praveen Bhati, Bajrang Dal on arrest of Yogesh Raj, main accused in #Bulandshahr violence case: He is innocent. We'll provide him legal assistance. We will do whatever is good for him. We'll present everything before the court&we are sure he will be acquitted of all the charges. pic.twitter.com/TuQ3q8Momk