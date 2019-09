छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर के दोबारा यूनिवर्सिटी में लौटने के बाद BHU में हंगामा

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की कुछ छात्राओं ने शनिवार को परिसर के सिंह द्वार को जाम कर दिया. गेट जाम कर बीएचयू प्रशासन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया. छात्राओं की मांग है कि जंतु विज्ञान के उस प्रोफ़ेसर के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए जिस पर छात्राओं ने छेड़ख़ानी का आरोप लगाया है. छात्राओं का आरोप है कि विभाग के टूर प्रोग्राम के दौरान आरोपी प्रोफ़ेसर ने छात्राओं के साथ बदसलूकी और छेड़ख़ानी की थी. हालांकि ये मामला साल भर पहले का है, जिसमें जांच के बाद आरोपी प्रोफ़ेसर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था, लेकिन छुट्टी ख़त्म होने पर जब वो वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो छात्राओं ने एक बार फिर से विरोध शुरू कर दिया.

Varanasi: Students of Banaras Hindu University(BHU) protest in campus against reinstatement of suspended Prof SK Chaube, accused of molesting a girl student. Registrar says "He was earlier suspended&is now censored.Matter will again be taken to BHU's highest decision making body" pic.twitter.com/lLaoTmlz7x