पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की बड़ी कामयाबी, छात्रसंघ चुनाव में सभी सीटों पर दर्ज की जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) स्थित सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya Student Union Elections) में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. एनएसयूआई की इस जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है. प्रियंका ने लिखा, "संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की जीत पर गर्व है. चार में से चार. बहुत खूब एनएसयूआई." बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को मात देते हुए एनएसयूआई ने छात्रसंघ की सभी चारों सीटों पर कब्जा जमा लिया है. अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के शिवम शुक्ला ने एबीवीपी के हर्षित पांडेय से दोगुना से भी ज्यादा वोट पाकर उन्हें करारी शिकस्त दी है. उपाध्यक्ष पद पर चंदन कुमार मिश्र, महामंत्री पद पर अवनीश कुमार मिश्र और पुस्तकालय-मंत्री पद पर रजनीकांत दूबे चुने गए हैं.

