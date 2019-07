BJP विधायक की बेटी ने Video जारी कर बताया था जान का खतरा, पापा ने दिया ये जवाब

यूपी के बरेली जिले की चैनपुर सीट से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी का एक वीडियो वायरल हुआ है. साक्षी ने दलित युवक अजितेश कुमार के साथ वैदिक हिन्दू रीति रिवाज से शादी की. जिसके बाद उसने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसे और उसके पति को पिता से जान का खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. इस मामले में साक्षी के पिता राजेश मिश्रा ने मीडिया के सामने व प्रेस रिलीज जारी किया है. उनका कहना है कि बेटी बालिग है और उसको निर्णय लेने का अधिकार है, उन्होंने किसी को कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है.

कोर्ट से साथी को भगाना चाहता था अपराधी, सिपाही ने की रोकने की कोशिश तो मार दी गोली

BJP MLA Rajesh Mishra on her daughters viral message “He says - media is running wrong news,have not called my daughter and threatened her,Not sent anyone after her,My daughter is an adult . She can take her own decisions” @ndtvpic.twitter.com/e7q58Z5Kow