VIDEO में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी कैद, दिव्यांग ने अखिलेश को वोट देने की बात की तो मुंह में डंडा घुसेड़ा

यूपी के संभल ज़िले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी नेता एक दिव्यांग के मुंह में डंडा घुसेड़ने की कोशिश करता दिख रहा है. बीजेपी नेता ऐसा एक बार नहीं, बल्कि बार-बार करता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि पीड़ित दिव्यांग बार-बार अखिलेश यादव को वोट देने की बात कर रहा था, जिससे बीजेपी नेता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था. हैरान करने वाली बात है कि ये सब एसडीएम के दफ्तर के बाहर हो रहा था.

मेरठ : महिला के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे दारोगा की बीजेपी पार्षद ने की पिटाई, वीडियो वायरल

हालांकि, इस मामले में पुलिस का कहना है कि दिव्यांग नशे में था और वो पीएम और सीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था...वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने SC-ST ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है... वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर आरोपी उनकी पारटी से जुड़ा है तो उस पर कार्रवाई होगी.

तृणमूल नेता-समर्थकों की गुंडागर्दी, BJP की महिला समर्थक को बुरी तरह पीटा, देखें- VIDEO

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी नेता का नाम मोहम्‍मद मियां है और उनका दावा है कि दिव्यांग युवक पीएम मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था.

इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मोहम्मद मियां ने सफाई देते हुए कहा है, "वह मोदी जी और योगी जी को गाली दे रहा था. मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी. वह नशे में था. यह BJP को बदनाम करने की साज़िश थी. मैं सिर्फ उसे भगाने की कोशिश कर रहा था.मैंने उसके मुंह में डंडा नहीं घुसाया..."

BJP's Mohd Miya on video of him assaulting a specially abled man: He was abusing Modi ji & Yogi ji, I tried to first explain things, he was drunk, it was a conspiracy to malign BJP, I was just trying to make him leave the place. I didn't shove stick in his mouth. pic.twitter.com/9WbJaDdmLR