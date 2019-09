BJP विधायक बोले, ममता बनर्जी को भी वैसे ही सबक सिखाया जा सकता है, जैसे चिदंबरम और दूसरों को...

अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले BJP के विधायक सुरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उत्तर प्रदेश के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, 'अगर ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को रखकर राजनीति करना चाहती हैं तो उन्हें बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए...अगर हिम्मत है तो.' सुरेंद्र सिंह ने कहा, हम यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत में शरणार्थियों की तरह रहने वाले विदेशी यहां की राजनीति को प्रभावित करें.

Surendra Singh, BJP MLA from Ballia: Mamata Banerjee is an Indian so she can stay here but if she gets influenced by anti-national sentiments then she can be taught a lesson, like P Chidambaram and others are going. (14.09.2019) https://t.co/BkqRYFx7Jm