ईद से एक दिन पहले सामने आया बीजेपी सांसद का बयान, किसी भी धर्म के त्योहार के कारण असुविधा...

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भाजपा के सांसद भोला सिंह ने त्योहार मनाने को लेकर एक बयान दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, त्योहार मनाते समय यह देखा जाना चाहिए कि इससे दूसरों को असुविधा न हो. हिंदू होली, दिवाली, रक्षा बंधन मनाते हैं और पूरा देश मनाता है लेकिन हमारे त्योहारों के कारण कभी भी असुविधा का अनुभव नहीं रहा है. भोला सिंह का कहना है कि किसी भी धर्म के त्योहार के कारण असुविधा होने नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

BJP MP from Bulandshahr, Bhola Singh: If there is inconvenience due to someone's festival of any religion, it should not be done. A place has been designated for expressing your devotion, roads should not be blocked. If it happens it is wrong, action should be taken. (04.06.2019) https://t.co/m0tKuNPf3F