अरुण जेटली की सीट से निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी

उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर BJP उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) निर्विरोध निर्वाचित हुए. विधानसभा के विशेष सचिव बीबी दुबे ने बताया कि बुधवार को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख थी और सुधांशु त्रिवेदी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. BJP प्रत्याशी ने बीते शुक्रवार को नामांकन किया था. दुबे ने बताया कि त्रिवेदी प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. योगी आदित्यनाथ सरकार में वरिष्ठ मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा और उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर त्रिवेदी के साथ मौजूद रहे.

Sudhanshu Trivedi elected unopposed to Rajya Sabha in by-election from Uttar Pradesh today pic.twitter.com/KJCnXY7pzR