कैराना से SP विधायक का VIDEO वायरल, BJP समर्थक दुकानदारों से सामान न खरीदने की अपील की....

उत्तर प्रदेश के कैराना (शामली) से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में कथित तौर पर वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा समर्थक दुकानदारों से सामान न खरीदें. वह यह भी कह रहे हैं कि उन लोगों के सामान खरीदने से ही भाजपा वालों की दुकान में सामान बिकता है और उनका घर चलता है. सपा विधायक नाहिद हसन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर कह रहे हैं कि 'मेरी आप सभी से यह अपील है. सभी कैराना और आसपास के गांव के लोग, जो यहां से सामान खरीदते हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि भाजपा के जितने भी लोग बाजार में हैं इनसे सामान लेना बंद कर दें. दस दिन-एक महीना तक चाहे पानीपत से जाकर सामान ले लो. थोड़े दिन कष्ट उठा लो. इधर-उधर से सामान ले लो. बीजेपी के लोगों की तबीयत में सुधार आ जाएगा. इन्हें पता चल जाएगा. हम सबके लिए यही बेहतर है. हम सामान खरीदते हैं तो इनका घर चलता है.'

Defeaning silence from ‘usual suspects' on Samajwadi Party MLA Nahid Hassan's call to Muslims to boycott Hindu shop owners in Kairana... pic.twitter.com/o2x0HORA1F