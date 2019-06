'यादवों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. यादव बहुल इलाकों में भी समाजवादी पार्टी की हार हुई है. ऐसे में साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं है.' यह कहना है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का. 03 जून को मायावती ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक कर इस बात का ऐलान किया कि 11 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव वह अकेले दमपर लड़ेंगी. मायावती ने कहा कि समीक्षा बैठक में जो बात निकलकर सामने आई उस पर हमें सोचने को मजबूर होना पड़ा. इसके बाद से यह साफ हो गया कि उत्‍तर प्रदेश में अब बसपा और सपा के बीच का गठबंधन खत्‍म हो गया है.

मायावती ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी कर दी. हालांकि मायावती ने साफ कहा कि अखिलेश यादव से हमारे रिश्‍ते हमेशा बने रहेंगे. अखिलेश यादव और डिम्‍पल यादव ने मुझे बहुत इज्‍जत दी है और मैंने भी उन लोगों को परिवार की तरह माना है. मायावती ने कहा कि अखिलेश से हमारे रिश्‍ते हमेशा बने रहेंगे.

अखिलेश-डिंपल से रिश्तों पर बोलीं मायावती- सारे मतभेद भूलकर मैंने भी उन्हें परिवार माना

गेस्‍ट हाउस कांड के बाद से बसपा और सपा के बीच रिश्‍ते में न पटने वाली दरार आ गई थी. 2019 का लोकसभा चुनाव उन दरारों को पाट कर मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक मंच पर ला दिया. यह सब कुछ अखिलेश यादव के नेतृत्‍व में हुआ. अखिलेश यादव अक्‍सर मंचों पर मायावती को बुआ कहते रहे हैं. जब चुनावी गठबंधन का ऐलान हुआ तो एक मंच पर यादव परिवार के साथ मायावती भी दिखने लगीं. इसी दौरान कन्‍नौज की एक तस्‍वीर वायरल भी हुई थी.

#WATCH Samajwadi Party leader Dimple Yadav takes blessings of BSP chief Mayawati at a 'mahagathbandhan' rally in Kannauj, earlier today pic.twitter.com/ZGUny3aPET