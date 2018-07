गाजियाबाद में रविवार को एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई . इस घटना में अभी तक एक युवक की मौत और कइयों के गंभीर रूप से घायलो होने की खबर है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के अनुसार यह इमारत मसूरी पुलिस थाना क्षेत्र के आकाश नगर में स्थित थी. पुलिस के अनुसार राहत और बचाव कार्य जारी है. हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद एनडीआरएफ की कई टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया था.एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक हमने एक शव बाहर निकाला है और मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाया है.यह भी पढ़ें: बुधवार को पत्नी के पास लौटना था, मंगलवार को मौत आ गई

Ghaziabad: NDRF team and dog squad are present at the site where a five-storey building collapsed in Missal Gadi. Search and rescue operation are underway. Seven people have been rescued so far. pic.twitter.com/R0kWEp4Y0j