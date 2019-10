बुलंदशहर में सड़क के किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ी बस, 7 की मौत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शुक्रवार की सुबह सड़क के किनारे सो रहे लोगों के ऊपर बस चढ़ गई. इस हादसे में करीब 7 लोगों के मारे जाने की खबर है. यह घटना बुलंदशहर के नरोरा के करीब गंगाघाट की है. बुलंदशहर से समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तीर्थ यात्रा पर आए एक परिवार की चार महिलाओं और तीन बच्चों को शुक्रवार तड़के एक तेज रफ्तार बस ने रौंद डाला, जिससे सातों की मौत हो गई. हादसे के शिकार लोग सड़क किनारे सो रहे थे, जब बस ने उन्हें कुचला.



Bulandshahr: 7 people have died after a bus ran over them near Gangaghat in Narora, early morning today. The deceased were sleeping on roadside when the incident took place.