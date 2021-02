बुलंदशहर : बैरिकेड तोड़ कैंप में जा घुसा टैंकर, ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों की मौत

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, किसान आंदोलन (Farmers Protest) के चलते इन जवानों की ड्यूटी हाईवे पर लगाई गई थी, जहां इन्होंने अस्थायी टैंट लगा लिया था. हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ और दोनों मृतक जवान गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जिस वक्त हादसा हुआ एक दर्जन जवान तैनात थे.

पुलिस अधीक्षक ने कहा, "बुलंदशहर के सिंकदराबाद इलाके में एक ट्रैक और टैंकर आपस में टकरा गये. जिसे बाद टैंकर नियंत्रण खोकर कैंप पर चढ़ गया, जिसमें दो पीएसी के जवानों की मौत हो गई है."

Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief on the demise of two PAC jawans in Bulandshahr: CMO