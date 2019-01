बुलंदशहर हिंसा: आरोपी प्रशांत नट की पत्नी बोली- तलाशी के बहाने घर में घुसी पुलिस, खुद रखा इंस्पेक्टर का फोन, एतराज किया तो कहा- चुप रहो

बुलंदशहर हिंसा मामले (Bulandshahr violence Case)में यूपी पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Subodh Kumar Singh) के मोबाइल फोन को रविवार को बरामद किया था. यूपी पुलिस को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का मोबाइल फोन प्रशांत नट के घर से बरामद हुआ था. लेकिन प्रशांत नट की पत्नी का कहना है कि वह मोबाइल खुद पुलिस उनके घर लेकर आई थी और सर्च वारंट के बहाने प्रशांत के कमरे में वह रख दिया था. बता दें, प्रशांत नट सुबोध कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने 27 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.

प्रशांत की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि रविवार को उनके घर से बरामद हुआ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को फोन पुलिस टीम ने खुद रखा था, पुलिस उनके घर पर तलाशी करने आई थी. नट की पत्नी ने कहा, 'पुलिस हमारे घर आई और बोली की हमारे पास सर्च वारंट है. उन्होंने पूछा कि प्रशांत का कमरा कौनसा है? दो सिपाही अंदर गए और वहां एक फोन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया. जब हमने कहा कि यह हमारा नहीं है तो उन्होंने हमें चुप रहने के लिए कहा. पुलिस अपने साथ फोन लेकर आई थी.'

Wife of Prashant Natt: Police came to us saying they have a search warrant. They asked which room is Prashant's. 2 cops went in&kept a phone on the dressing table there. When we said it isn't ours, they told us to shut up. Police had brought the phone along with themselves.(27.1) pic.twitter.com/RT6UchRoqE