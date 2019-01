सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जानिये क्या है मामला

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खां (Azam Khan), उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. आजम खां के परिवार पर यह मामला बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के संबंध में दर्ज हुआ है. पुलिस ने यह मामला भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की तहरीर पर दर्ज किया है. वहीं विधायक अब्दुल्ला का कहना है कि इन सभी ज्यादतियों का बदला जनता अगले लोकसभा चुनाव में लेगी.

Case registered against former UP Minister Azam Khan's son Abdullah Azam Khan for allegedly possessing two birth certificates. Case also registered against Azam Khan (file pic), and his wife, SP MP Tazeen Fatima. pic.twitter.com/v4OEClYFT5