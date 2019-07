पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के घर और दफ्तर पर CBI ने की छापेमारी

खास बातें पूर्व सांसद अतीक अहमद के ठिकानों पर छापा सीबीआई कर रही है छापेमारी उनके अलावा 6 और जगहों पर सीबीआई ने की छापेमारी

पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के कई ठिकानों पर बुधवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) छापेमारी कर रही है. इस दौरान अतीक के यहां स्थित पैतृक आवास और कार्यालय पर छापेमारी की जा रही है. सीबीआई की टीम सबूत जुटाने के लिए यह छापेमारी कर रही है. अतीक अहमद के निवास और कार्यालय पर पीएसी और पुलिस ने दबिश दी है, घर का कोना-कोना खंगाला जा रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने देवरिया जेल कांड में अदालत के आदेश के बाद अतीक के खिलाफ कार्रवाई की है. मौके पर पांच गाड़ी पीएसी, तीन गाड़ी आरएएफ के साथ कई थानों से भारी पुलिस बल मौजूद है. फिलहाल अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं.

Prayagraj: Police & Rapid Action Force (RAF) present outside the residence of former Samajwadi Party MP, Atiq Ahmed. A raid is underway at his residential premises. More details awaited. pic.twitter.com/7PqbdMzSCy — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2019

इस छापेमारी के संबंध में अतीक अहमद के वकील ने बताया, "सुबह 7.30 बजे सिक्यॉरिटी फोर्स पूर्व सांसद के घर पहुंची. इस दौरान सीबीआई की एक टीम भी थी. घर को सील कर दिया गया है और किसी को भी बाहर से वहां जाने की अनुमति नहीं है. हमें भी इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है."

Lawyer of former Samajwadi Party MP Atiq Ahmed: At 7:30 am, security force arrived at his residence. A team of CBI is also present. The premises has been sealed, no one from outside is being allowed to go in. We don't have detailed information yet. pic.twitter.com/fL2T08XYGY — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2019

इससे पहले मंगलवार को देवरिया जेलकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम जिले में डटी रही. देवरिया के होटलों का रिकॉर्ड खंगाल रही टीम यह जानने में जुटी रही कि देवरिया जेल में अतीक के रहने के दौरान किस-किसने यहां ठिकाना बनाया था. अतीक के गैंग से जुड़े लोग कब-कब और किस होटल में रहे. टीम जिला जेल से रिहा हुए उन बंदियों से भी पूछताछ में जुटी है जो अतीक के साथ उसके या आसपास की बैरक में रहे.

Central Bureau of Investigation is conducting searches at 6 locations including Lucknow & Prayagraj at the premises of former Samajwadi Party MP, Atiq Ahmed and others, in an ongoing investigation of a case related to alleged incident of abduction and assaulting of a businessman. pic.twitter.com/O9eqdOBCfh — ANI UP (@ANINewsUP) 17 जुलाई 2019

अतीक अहमद ने लखनऊ के रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल का 26 दिसंबर को गुर्गो के जरिए अपहरण करवाके देवरिया जेल बुलाया था. यहां उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई के बाद करोड़ों रुपये की प्रापर्टी जबरन अपने व करीबियों के नाम करा ली थी. किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर मोहित ने लखनऊ पहुंच कर मामला दर्ज कराया तब देवरिया पुलिस हरकत में आई। मोहित की अपील पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच का निर्देश दिया था.

