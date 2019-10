BJP नेता चिन्मयानंद की वकील ने कोर्ट से लॉ छात्रा समेत चार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की रखी मांग, बताई यह वजह...

पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के नेता चिन्मयानंद पर लॉ छात्रा से रेप के मामले छात्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. इस मामले में अब चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह पुलिस को लॉ छात्रा और उसके अन्य तीन साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज करने का आदेश दे. पूजा सिंह के अनुसार आरोपी लड़की और उसके पिता ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से वसूली के लिए उनपर यह झूठा आरोप लगाया था. बता दें कि पिछले महीने ही मामले की जांच के लिए बनी SIT ने लॉ की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था. छात्रा की गिरफ्तारी को लेकर SIT प्रमुख नवीन अरोड़ा ने कहा था कि लड़की के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. इन्हीं सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है.

Chinmayanand's lawyer Pooja Singh on Shahjahanpur law student case: An application has been filed in the Court of Judicial Magistrate stating that the Gangster Act should also be invoked against the four accused persons,including the woman's father, in extortion case. pic.twitter.com/b0xpliHuMi