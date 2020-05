योगी के मंत्री का दावा- कांग्रेस की कई बसों के नंबर ऑटो और टू-व्हीलर के, कांग्रेस बोली- सार्वजनिक कर सकते हैं लिस्ट, कर लें सत्यापित

सिद्धार्थ नाथ सिंह के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. लल्लू ने कहा, "सरकार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. राजनीति करने के लिए जानबूझकर फर्जी नंबर गढ़े गए हैं. हमने बसों के नंबर दिए है. हम उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें सत्यापित करा सकते हैं."

Government is trying to confuse people, they are intentionally making up fake numbers to do politics. We have provided the numbers of buses, we can make it public, you can verify it: Ajay Kumar Lallu, Uttar Pradesh Congress Chief https://t.co/tx3pbwzHoupic.twitter.com/JQn7s8vo5G