UP: ताज नगरी आगरा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ; 12 नए मामले आए, मरीजों का आंकड़ा 104 पहुंचा

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया, "शनिवार को 582 सैंपलों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 12 मामले पॉजिटिव निकले हैं. इनमें से तीन आगरा के जिला अस्पताल और 9 सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा में भर्ती हैं. कोरोना पोजेटिव मरीजों का ग्राफ आगरा में लगातार बढ़ रहा है. लॉकडाउन (Lockdown) को और मजबूत करने के लिए आगरा प्रशासन 29 हॉट स्पॉट पर निगरानी कर रहा है. मार्च महीने में आगरा में 11 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे. वहीं अप्रैल में ​12 दिनों में 93 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण के अब तक 452 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से पांच लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि 45 लोग इस वायरस के प्रकोप से ठीक हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस को रोकने के लिए कुछ दिन पहले राज्य के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने का निर्देश दिया था. इन जगहों पर लोगों को घर से निकलने की मनाही है और जरूरी चीजों की आपूर्ति लोगों के दरवाजे पर की जा रही है.

