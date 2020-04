Lockdown: उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू होगा सरकारी परियोजनाओं के निर्माण का काम, श्रमिकों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 483 मामले सामने आए हैं. जिनमें से 272 मामले तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े हुए हैं. उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 46 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं.

Construction on government projects will resume from April 15 in Uttar Pradesh while maintaining norms of social distancing by workers: Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya #CoronavirusPandemicpic.twitter.com/dKuFgptnP9