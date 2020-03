लॉकडाउन में 'जुगाड़' के साथ 800 KM की यात्रा : साइकिल रिक्शा में लगाया स्कूटर का इंजन, और चल दिए बिहार - देखें VIDEO

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देशभर के प्रवासी मजदूरों की एक ही चिंता है कि घर कैसे पहुंचा जाए. लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, इस दौरान दिल को झकझोर देने वाली कई खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें मजदूर घर जाने के लिए सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं. ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने आया है. बिहार के मधुबनी के रहने वाले तीन लोगों ने साइकिल रिक्शे पर पुराने स्कूटर का इंजन लगाया और दिल्ली से घर जाने के लिए निकल गए.

बीती रात लालू महतो, गोरे लाल महतो और उनके ही परिवार का एक और सदस्य चंदौली में हाइवे पर जा रहे थे. चंदौली लखनऊ से 330 किलोमीटर दूर है. उन्हें जिला प्रशासन की ओर से खाना दिया गया और यूपी पुलिस ने बाकी यात्रा पूरी करने के लिए पास मुहैया करवाए. उन्होंने पुलिस को बताया कि जब लॉकडाउन के बाद बसें बंद हो गईं और सीमाओं को सील कर दिया तो उन्होंने मंगलवार को दिल्ली से घर जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास न तो खाना था और न ही पैसे.

This is an incredible ( for want of a better expression )#Lockdown21 story . Lalu mahto , gore lal mahto and a relative are from madhubani in bihar . They work in delhi . On tuesday , they made up their mind to leave delhi.... pic.twitter.com/mc9EuG1Rug