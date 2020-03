उत्तर प्रदेश : महाराष्ट्र से मेरठ लौटा शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव, परिवार के 4 अन्य लोग भी मिले संक्रमित

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोनावायरस संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती से लौटे एक शख्स को कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया है. इस व्यक्ति के परिवार के चार अन्य लोगों के कोरोनावायरस टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं. बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र की ओर से लगातार लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके. इससे पहले, शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा में कोरोनावायरस संक्रमण के पांच नए मामले सामने आए थे.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यूपी में कोरोना वायरस के अब तक 61 मामले सामने आए हैं. कोरोनावायरस संक्रमण के सबसे अधिक 27 मामले नोएडा में आए है. इसके बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आगरा (10), लखनऊ (8) और गाजियाबाद (5) में आए हैं. सरकार ने बताया कि कुल मरीजों में 17 लोग ठीक हुए हैं. यह आंकड़े 28 मार्च शाम 7 बजे तक के हैं. राज्य सरकार की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने और जरूरी चीजों की आपूर्ति करने का काम चल रहा है.

