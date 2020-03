लॉकडाउन के बीच UP में पान मसाला की बिक्री और उत्पादन पर लगी रोक

Coronavirus Update India: कोरोनावायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में पान मसाला की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में अगले आदेश तक पान मसाला की ब्रिकी और उसके उत्पादन पर रोक लगी रहेगी.



Production, distribution and sale of pan masala banned in the entire state until further orders: Government of Uttar Pradesh pic.twitter.com/QP0LAUKv5v