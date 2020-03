कोरोनावायरस को लेकर CM योगी आदित्यनाथ की बैठक में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग की झलक, अधिकारियों ने बनाई दूरी

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी तैयारियां तेज करने में जुटी हैं. इसी के तहत आए दिन अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोरोनावायरस को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की झलक देखने को मिली. इस बैठक की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी अधिकारी एक-दूसरे से कुछ-कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं.

इससे पहले, बुधवार को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का लाजवाब उदाहरण देखने को मिला था. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है, उसमें पीएम मोदी के आसपास मंत्री एक सुरक्षित दूरी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे. गृह मंत्री अमित शाह ने इस तस्वीर को ट्वीट भी है. उन्होंने लिखा- सोशल डिस्टेंसिंग आज समय की जरूरत है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं... क्या आप कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक की तस्वीर."

Chief Minister Yogi Adityanath holds meeting with senior officials over #Coronavirus; Social distancing seen during the meeting pic.twitter.com/HbctMm06ZO