अयोध्या में दीपोत्सव LIVE: साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी पहुंचीं अयोध्या, सीएम योगी कर सकते हैं बड़ा ऐलान

Ayodhya Deepotsav 2018 LIVE UPDATES: अयोध्या में दीपोत्सव लाइव

CM Yogi Adityanath and South Korean first lady Kim-Jung Sook inaugurate the Queen Huh Memorial at Queen Huh Park in Ayodhya. pic.twitter.com/qbDnQQeGZW — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

South Korean first lady Kim-Jung Sook arrives at Queen Hau Park in Ayodhya #Diwalipic.twitter.com/MvelaHJian — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

South Korean first lady Kim-Jung Sook arrives in Ayodhya ahead of Deepotsav celebrations #Diwalipic.twitter.com/p4YUfBepmx — ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018

अयोध्या में दीपोत्सव की पूरी तैयारी हो गई है. इस बार की अयोध्या की दिवाली हर साल से खुछ खास होने वाली है. दिवाली के मौक़े दीपोत्सव में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया की पहली महिला किम जोंग सूक अयोध्या पहुंच चुकी हैं और इस मौके पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में ही रहेंगे. माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी मंगलवार को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो ये ऐलान भगवान राम की मूर्ति से जुड़ा हो सकता है. कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरयू नदी के किनारे भगवान राम की ऊंची प्रतिमा बनाने का एलान कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक राम की मूर्ति की ऊंचाई गुजरात में बनी सरदार पटेल की मूर्ति जितनी हो सकती है. बता दें कि 182 मीटर की पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है.- मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सूक ने क्‍वीन हू पार्क में क्‍वीन हू मेमोरियल का उद्घाटन किया. - अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साउथ कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सूक का स्वागत किया.- साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक दीपोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचींयोगी सरकार इस बार देश की सबसे बड़ी दिवाली अयोध्या में मनाएगी जो तीन दिन तक चलेगी. इस दौरान राम की पौड़ी पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, ताकि अयोध्या दीए की रोशनी से पूरी तरह जगमगा उठे. इतना ही नहीं, सेंटोसा बीच के लेजर शो "Wings of Time" की तर्ज पर रामकथा का लेज़र शो होगा. आधा दर्जन विदेश रामलीलाएं होंगी और पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम की आगवानी सीएम योगी के साथ-साथ साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी भी करेंगी.

बता दें कि पिछली बार राम की पॉड़ी रंगीन रोशनियां में नहाई हुई थी और उसकी सीढ़ियों पर करीब पौने दो लाख दीए जलाए गये थे. इस बार तीन लाक से ज्यादा दीए जलाए जाएंगे. अयोध्या के जयसिंहनगर गांव के हर घर में कुछ ऐसा ही नजारा है. हर घर को 5-5 हजार दीए बनाने के आदेश मिले थे.