UP में कोरोना वायरस के 11 मामले, CM योगी आदित्यनाथ बोले- हाथ मिलाने के बजाए करें नमस्ते, 4 शहरों में बनाई गई लैब

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शनिवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर की गई तैयारियों का जिक्र करते हुए लोगों से हाथ मिलाने से बचने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि यूपी में अब तक 11 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 10 मरीजों का दिल्ली में इलाज चल रहा है जबकि एक मरीज लखनऊ में भर्ती है. उन्होंने लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करने को कहा है. साथ ही भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हुए नमस्ते करने के लिए कहा है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से हाथ मिलाने के बजाये 'नमस्ते' करने की अपील कर चुके हैं.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए 5 लैब बनाई गई हैं. इनमें से दो लैब लखनऊ में और अलीगढ़, वाराणसी तथा गोरखपुर में एक-एक लैब है. पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 1268 बेड आरक्षित किए गए हैं. उन्होंने इससे पहले शुक्रवार को ट्वीट में कहा था, "कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं." सीएम ने लोगों से भयभीत नहीं होने और अपवाहों से बचने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि हम सब को मिलकर इस वायरस को फैलने से रोकना है.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Varanasi: Five laboratories have been set up for testing of #COVID19 in the state with the help of Central government, two in Lucknow and one each in Aligarh, Varanasi, and Gorakhpur. pic.twitter.com/z9uQSeLwFz