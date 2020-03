कोरोना : CM योगी आदित्यनाथ का 35 लाख मजदूरों को 1,000 रुपये देने का ऐलान, UP में कल बंद रहेंगी मेट्रो-बस सेवाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोगों से कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर भयभीत नहीं होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जरूरी चीजों और दवाइयों को पर्याप्त स्टॉक है. इसलिए सामान खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं और सामान की जमाखोरी न करें. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के 20.37 लाख श्रमिकों सभी को अपनी रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे.

सीएम योगी ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के कुल 23 मामले सामने आए हैं. इसमें नौ लोगों में सुधार हुआ है. उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए 'जनता कर्फ्यू' का पालन करना चाहिए. राज्य की सभी मेट्रो रेल, राज्य और सिटी बस सेवाएं कल बंद रहेंगी.. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने देश के लोगों से 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) की अपील की थी.

