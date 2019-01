BJP नेता नरेश अग्रवाल के बेटे ने मंदिर के बाहर खाने के पैकेट में बांटी शराब की बोतलें, सामने आई तस्वीरें

भाजपा (BJP)नेता नरेश अग्रवाल (Naresh Agarwal) के बेटे की ओर से मंदिर के एक समारोह में खाने के पैकेट्स में शराब की बोतलें रखकर बांटने का मामला सामने आया है. इस दौरान नरेश अग्रवाल खुद समारोह में मौजूद थे. मामला यूपी के हरदोई (Hardoi) का है, जहां एक मंदिर के समारोह में ये भाजपा नेता पहुंचे थे. हरदोई में राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने श्रवण देवी मंदिर में समारोह आयोजित किया था. इस समारोह में उनके बेटे नितिन ने खाने के पैकेट्स में शराब की बोलतें रखकर वहां पहुंचे लोगों में बांटी. मामला का खुलासा तब हुआ, जब इन पैकेट्स की तस्वीरें मीडिया में आ गईं.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी की गईं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पूरी-सब्जी के साथ पैकेट्स में शराब की बोतल रखी है. इस मामले पर हरदोई से भाजपा सांसद अंशुल वर्मा ने कहा, 'मैं इसके बारे में पार्टी के उच्च नेतृत्व को जानकारी दूंगा. गलती सुधारने के लिए भाजपा को दोबारा से सोचना पड़ेगा.'

Hardoi: Liquor bottles, kept in food packets, were distributed in an event organised by BJP's Naresh Agarwal's son Nitin at a temple y'day where the former was also present. BJP MP Anshul Verma says "I'll inform the top leadership. To rectify its mistake,BJP will have to rethink" pic.twitter.com/Sohkk4oJlF