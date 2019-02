BSP प्रमुख मायावती का PM मोदी पर तंज, कुंभ में डुबकी लगाने से 'पाप' धुलने वाले नहीं...

बसपा अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कुंभ (Kumbh 2019) के दौरान रविवार को संगम में डुबकी लगाए जाने पर तंज किया है. मायावती ने कहा कि मोदी ने प्रयागराज में संगम में डुबकी भले लगा ली हो, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान उनकी सरकार की घोर वादाख़िलाफी, जनता के प्रति विश्वासघात तथा अनेक अन्य प्रकार की सरकारी ज़ुल्म-ज़्यादती और पाप धुलने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जनता वैसे भी देश पर थोपी गई नोटबंदी, जीएसटी, जातिवादी द्वेष, साम्प्रदायिकता, गरीबी तथा बेरोजगारी पैदा करने के लिए मोदी सरकार को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली है.

मायावती ने कहा कि जहां तक चुनाव से ऐन पहले केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को छह हज़ार रुपये प्रतिवर्ष दिये जाने का सवाल है, तो यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार को खेत-खलिहान और किसान के बारे में आधी-अधूरी समझ है. वास्तव में यह योजना दैनिक मजदूरी करने वाले भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के लिए होनी चाहिये थी, ना कि किसानों के लिए. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की तुच्छ सरकारी भेंट नहीं, बल्कि अपनी उपज का लाभकारी मूल्य चाहिए.भाजपा सरकार केवल इसी को सुनिश्चित कर दे तो यह उनके लिये बहुत होगा.

