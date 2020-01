योगी सरकार के मंत्री बोले- 'मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है पढ़ा-लिखा होना, क्योंकि उनके पास तो...'

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जेल मंत्री जेके सिंह जैकी (JK Singh Jaiki) ने हाल ही में एक अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने मंगलवार को सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर्न कॉलेज में एक भाषण के दौरान कहा कि मंत्री बनने के लिए किसी को पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री के पास काम करने के लिए निजी स्टाफ होता है. उन्होंने कहा, ''मंत्रियों को पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है. मैं एक मंत्री हूं...मेरे पास काम करने के लिए एक सचिव और स्टाफ है. मुझे जेल थोड़ी चलानी है. इसके लिए जेल अधीक्षक और जेलर हैं''.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग समाज में अनपढ़ लोगों के लिए गलत माहौल बना रहे हैं. उन्होंने कहा, ''डॉक्टर और इंजीनियर साथ में बैठते हैं और कहते हैं कि वो मंत्री केवल हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है... वो इंटर पास है... उसको कुछ नहीं आता है. बिना पढ़े लोग पढ़े-लिखे लोगों को चलाते हैं''

