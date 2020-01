VIDEO: अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव डॉक्टर पर भड़के, कहा- तुम RSS, BJP के हो सकते हो, बाहर भाग जाओ

समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज के एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर पर भड़कते हुए कैमरे में कैद हो गए. उन्होंने कहा कि 'आप आरएसएस से हो सकते हैं, भाजपा से हो सकते हैं. आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं.' अखिलेश यादव उन मरीजों और उनके परिजानों से मिलने पहुंचे थे, जो पिछले सप्ताह एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव परिजनों से बात कर रहे हैं और तभी डॉक्टर ने उनकी बातचीत में दखल दी.

इस पर अखिलेश यादव ने डॉक्टर से कहा, 'तुम मत बोलो. तुम सरकारी आदमी हो. हम जानते हैं क्या होती है सरकार. इसलिए मत बोलो क्योंकि तुम सरकार के आदमी हो. तुम सरकार का पक्ष नहीं ले सकते. तुम आरएसएस के हो सकते हो, भाजपा के हो सकते हो. तुम मुझे ये नहीं समझा सकते कि वे क्या कह रहे हैं. दूर हो जाओ. भाग जाओ. बाहर भाग जाओ.'

#WATCH Former CM Akhilesh Yadav who went to meet injured of Kannauj accident, at a hospital in Chhibramau asks Emergency Medical Officer to leave the room as he speaks about compensation amount been given to the injured,says, "Tum sarkar ka paksh nahi le sakte...bahar bhaag jao". pic.twitter.com/U3DrdHI1se