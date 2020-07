कानपुर एनकाउंटर केस : विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर, तलाश में टोल प्लाजा पर लगाए गए पोस्टर

कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में आठ पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey) अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस विकास दुबे की खोज में रात-दिन लगी हुई. उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी उसकी तलाश की जा रही है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर केस (Kanpur Encounter Case) में मुख्य आरोपी विकास दुबे की फोटो उन्नाव टोल प्लाजा समेत कई जगहों पर लगाई है. विकास की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है.



कानपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देश पर विकास दुबे के चौबेपुर स्थित घर की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कई जगहों से भारी मात्रा में गोला बारूद और तमंचे बरामद हुए हैं. पुलिस ने विज्ञप्ति में कहा कि गोला बारूद, तमंचों और बमों को दीवरों, छत व फर्श में बने गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखा गया था. उसके घर में 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 25 कारतूस और 15 देशी बम बरामद हुए हैं.

Photos of history-sheeter Vikas Dubey, the main accused in #KanpurEncounter case, put up at Unnao toll plaza by police. Search operation underway. pic.twitter.com/yBtoEE1nCX