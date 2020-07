कानपुर एनकाउंटर केस : पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे का साथी गिरफ्तार

कानपुर (kanpur) के चौबेपुर में आठ पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे (Vikas Dubey) के एक साथी दया शंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने कल्याणपुर में गिरफ्तार कर लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी. एजेंसी के मुताबिक, अग्निहोत्री को कल रात हुए एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया गया है. बता दें कि गुरुवार देर रात चौबेपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की 25 से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं. पुलिस दल उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में विकास को खोजने में लगी है.

Kanpur: Police have arrested Daya Shankar Agnihotri, an accomplice of history-sheeter Vikas Dubey in Kalyanpur. Agnihotri was arrested following an encounter last night. pic.twitter.com/uLACXjyaUW