उत्तर प्रदेश: लखनऊ में ब्लैकमनी के नाम पर व्यापारी से 1.58 करोड़ रुपये लूट कर ले गए पुलिसवाले, दो सस्पेंड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से खाकी वर्दी दागदार हुई है. लखनऊ में लखनऊ में पवन मिश्रा और आशीष तिवारी के नाम के दो सब इंस्पेक्टर को ब्लैकमनी के नाम पर एक कोल व्यापारी से करीब 1.58 करोड़ रुपये लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इन दोनों सब इंस्पेक्टर ने ब्लैक मनी बताकर कोल व्यापारी से 1.58 करोड़ रुपये ले लिए. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

एसएसपी नैथानी ने कहा कि इस मामले में इनके अलावा अन्य तीन-चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस को यह पैसे कहां और किस वक्त कोल व्यापारी से मिला.

Lucknow: 2 Sub-Inspectors Pawan Mishra&Ashish Tiwari suspended by SSP Kalanidhi Naithani after they took Rs 1.58 cr from a coal trader calling it black money.SSP K Naithani says,"they were tipped off by one Madhukar Mishra. Case of loot registered against these 3 & 3-4 other ppl" pic.twitter.com/M5vJovAqAY