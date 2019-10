कमलेश तिवारी की मां ने स्थानीय बीजेपी नेता पर लगाया बेटे की हत्या कराने का आरोप, अखिलेश यादव ने कही ये बात

हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आने आया है. कमलेश तिवारी के परिवार ने बीजेपी नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया है. कमलेश तिवारी की मां ने आरोप ने लगाया कि राम जानकी मंदिर के मुकदमे की वजह से उनके बेटे को निशाना बनाया गया है. उन्होंने स्थानीय नेता शिव कुमार गुप्ता का नाम लेते हुए कहा कि वह माफिया हैं, मेरे बेटे के सामने उनकी दाल नहीं गली. इससे पहले कमलेश तिवारी के बेटे ने भी घटना की जांच एनआईए से कराने की अपील की थी और कहा था कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है.

कमलेश तिवारी हत्याकांड पर कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, राजनीतिक दलों की चुप्पी पर उठाए सवाल

कमलेश तिवारी के बेटे सत्यम तिवारी का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्हीं लोगों ने पिता को मारा है या निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है. मृतक के बेटे ने कहा कि अगर यही लोग असली दोषी हैं और इनके खिलाफ कोई वीडियो सबूत है तो इसकी जांच एनआईए (NIA) को करनी चाहिए. सत्यम ने आगे कहा कि अगर उनकी जांच में यह साबित हो जाता है तभी वह लोग संतुष्ट होंगे. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इस प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है'.

कमलेश तिवारी के बेटे ने कहा, जो लोग पकड़े गए हैं अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हैं तो जांच NIA करे, मुझे इस प्रशासन पर विश्वास नहीं

वहीं कमलेश तिवारी की माता के संदेह पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू पार्टी के नेता की हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी लेकिन योगी सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई. उनकी मां कई बार इसका जिक्र कर चुकी हैं.

Akhilesh Yadav: How can they stop killings when the CM himself says 'aap agar vyawastha theek karna chahte hain toh thok do, aur aisa thokna sikhaya hai ki janta ko nahi pata ki kisko thok de aur police ko pata nahi kisko thok de'. https://t.co/EYNM2dX1LK